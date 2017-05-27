На полуострове готовятся к курортному сезону. Но очень оригинально. Например, в Евпатории спецназовцы ФСБ России штурмовали пансионат. Тренировались освобождать заложников, которых, по легенде, захватили террористы. В Севастополе горожанам показали новую автотехнику специального назначения с красноречивым названием «Каратель». А потом эти «Каратели» ездили по крымским городам. Так на полуострове происходили антитеррористические учения ФСБ России. Удивительно, ведь до прихода российской армии в Крыму ничего не слышали про терроризм. Но теперь все изменилось. И к страху крымчан приучают с детского сада. Можно ли получить ощущение безопасности, отказавшись от свободы – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии».