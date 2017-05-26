Овсянников: севастопольцы направили девять тысяч поправок к генплану города

По информации подконтрольного Кремлю врио главы Севастополя Дмитрия Овсянникова, севастопольцы направили в адрес нынешнего руководства города более девяти тысяч поправок к генплану города. Согласно сообщению на сайте нынешней администрации, специальная комиссия начала работу по внесению изменений в итоговый проект документа.

«В очередной раз хочу заверить: законно обретенные права собственности на землю и жилье при любых обстоятельствах остаются неприкосновенными», – заверил нынешний глава города и добавил, что «никакие митинги не улучшат генплан».

На субботу, 27 мая, в Севастополе намечен митинг протеста против российского проекта генерального плана города. Организаторы митинга заявили о намерении собрать 100 тысяч подписей жителей Севастополя под петицией к президенту России Владимиру Путину против проекта генплана города.

12 мая на общественных слушаниях в Севастополе тысячи граждан протестовали против российского проекта генплана города, который переводит земли частного сектора в зону малоэтажной многоквартирной застройки и формально разрешает снос индивидуальных домов на этих территориях.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».