Эксперт: аннексия Крыма запустила в мире «гонку вооружения»

После аннексии Крыма Россией страны Североатлантического альянса начали активно наращивать свой военный потенциал. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал председатель общественной лиги «Украина-НАТО» Сергей Джердж.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F324623242&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false">SoundCloud</a>

«Аннексия Крыма запустила мировую гонку вооружений. Сейчас многие страны, которые находятся даже за тысячи километров от российской войны, вместо того, чтобы тратить деньги на культуру, образование, детей, медицину, перевооружают армию и закупают новые образцы вооружения», – подчеркнул Джердж.

Эксперт также добавил, что захват территории Крыма Россией стал для Запада сигналом об опасности.

«Это в интересах Соединенных Штатов: все больше идет понимание в США и ЕС того, что нарушение территориальной целостности Украины – это развал будущего мирового ядерного разоружения. Потому что Украина, которая отказалась от ядерного оружия, получила взамен не поддержку и гарантии своей независимости, а стала жертвой агрессии», – сказал Джердж.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал Россию «угрозой безопасности» на восточной и южных границах НАТО. Об этом американский лидер заявил 25 мая, на открытии «Мемориала 11 сентября и 5-й статьи» перед зданием новой штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе.

В свою очередь, глава Европарламента Дональд Туск заявил, что у Евросоюза и Соединенных Штатов общей позиции в отношении России нет. При этом стороны придерживаются общего мнения о российской агрессии в Украине. Туск сообщил, что ЕС и США ищут точки соприкосновения во многих сферах.

Среди основных вызовов, стоящих перед Альянсом, мировые лидеры также назвали проблемы интеграции и борьбу с мировым терроризмом. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил: Альянс присоединяется к возглавляемой Америкой международной коалиции по борьбе с ИГИЛ.

В России переговоры стран НАТО восприняли как угрозу. Кремль обеспокоен планами Соединенных Штатов увеличить военные расходы внутри Альянса, заявил постпред России при НАТО Александр Грушко. По его словам, это означает, что США могут разместить дополнительные силы в Европе.

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что альянс «устарел» и указывал на необходимость каждой страны-члена НАТО исправно платить свои взносы. Он назвал согласованную союзниками сумму на военные нужды в объеме 2% от ВВП самым минимумом, учитывая экономический потенциал государств-членов НАТО.