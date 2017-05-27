В центре Севастополя устроят «ВелоПобеду»

В Севастополе 28 мая состоится фестиваль «ВелоПобеда-2017» с участием более 1 тысячи человек.
Как сообщает пресс-служба подконтрольного России правительства города, маршрут велопробега будет стартовать от площади Нахимова к улицам Большая Морская, Гоголя, проспекту Генерала Острякова к торговому центру «Океан», Музыки, Ленина.
Финишировать участники велопробега будут также на площади Нахимова.
В рамках фестиваля также запланированы интерактивные обучающие лекции по оказанию скорой медицинской помощи и правил дорожного движения России, розыгрыш призов и подарков и шоу-программа.
На время проведения велопробега будет временно ограничено движение по центральному кольцу города и улице Николая Музыки, говорится в сообщении.
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