В Хмельницкой области поезд сошел с рельсов: травмированы дети

В Хмельницкой области, на железнодорожной станции Негин Каменец-Подольского района пассажирский поезд № 139 «Киев — Каменец-Подольский» столкнулся с поездом, груженым щебнем, который стоял на станции.



Как сообщает Радіо Свобода, авария случилась в 6:40 утра. В пассажирском поезде ехала большая группа детей.

Вследствие столкновения с маневровым локомотивом случилось схождение локомотива и первых двух вагонов пассажирского поезда 139 «Киев – Каменец-Подольский». Жертв нет.



Особое обстоятельство в том, что пассажирами этих вагонов были дети – 104 человека. Врачами «скорой помощи» госпитализированы четверо детей и один взрослый. Организован вывоз пассажиров автобусами в Каменец-Подольский», – сообщил глава правления «Укрзализныци» Войцех Балчун на своей странице у Фейсбуке.

Управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области сообщает о травмировании шестерых пассажиров: «Вследствие столкновения перевернулись локомотив и два грузовых вагона со щебнем, сошли с рельсов локомотив и пассажирский вагон. В пассажирском поезде находились 541 человек, в результате аварии пострадали шесть человек, из них четверо детей», – говорится в сообщении.



В ГосЧС утверждают, что у всех травмированных легкие телесные повреждения и ссадины.