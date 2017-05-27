В Севастополе общественность выразила недоверие властям города

В субботу, 27 мая, в Севастополе состоялась массовая акция протеста против проекта генплана города.



Как передает корреспондент Крым.Реалии, в акции на площади Свободы приняли участие около 1 тысячи человек.



Они держали плакаты с надписями: «Отстоим право на землю», «Генеральный план не гениальный», «Прекратите судейский беспредел на земле», «Путин В.В., защити севастопольцев!».



На трибуне организаторы акции разместили плакат с цитатой российского президента Владимира Путина: «Русский человек, если чувствует правду, всегда побеждает».

Митингующие приняли резолюцию, в которой выразили недоверие подконтрольному России Заксобранию города, а также местным судьям, которые «не выполняют функции в соответствии с законом».



Участники митинга также потребовали отозвать проект генплана города и вернуть в бюджет потраченные на него 50 миллионов рублей, а также разработать новый проект генплана совместно с местными архитекторами.



Еще одно требование участников митинга – обязать подконтрольное России правительство Севастополя отозвать иски, поданные для изъятия земельных участков у горожан.

Как заявили севастопольские садоводы, в суды города поданы 1,5 тысячи исков об изъятии земельных участков у граждан и признании украинских документов о праве собственности на них недействительными. «Коррумпированные судьи в городе за 5 минут выносят решения по ксерокопиям непонятных документов», – утверждают они.

Представители садового общества поселка Кача , земли которого в проекте генплана передаются в пользование Минобороны России, предложили послать делегацию к Владимиру Путину.

В севастопольском митинге также принимали участие представители общественности из российского Ростова-на Дону. Они заявили, что смотрят на Севастополь с надеждой, как на «форпост в борьбе против произвола российских властей».

После того, как глава подконтрольного России правительства города Дмитрий Овсянников внес на рассмотрение проект генплана, по Севастополю прокатилась волна протестов.



Местные жители протестуют против документа, поскольку он переводит земли частного сектора в зону малоэтажной многоквартирной застройки и формально разрешает снос индивидуальных домов на этих территориях.



роме того, многочисленные земельные участки, которые находятся в частной собственности граждан, в проекте генплана передаются в пользование Минобороны России.



Дмитрий Овсянников, в свою очередь, обещает внести изменения в генплан, согласно поступившим от общественности замечаниям.