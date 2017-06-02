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Скандальный генплан может заморозить рынок земли в Крыму – журналист (видео)

Скандальный генплан может заморозить рынок земли в Крыму – журналист (видео)
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В Севастополе продолжаются обсуждения нового генерального плана, который разделил город на зоны и поменял функциональное назначение десятков тысяч земельных участков. Инициатором скандального документа стал один из предводителей «крымской весны» Алексей Чалый. Сам проект разработали московские специалисты. Горожане приняли новое зонирование в штыки и вышли на массовые митинги во всех районах города. О том, какую роль в земельном переделе сыграл Черноморский флот России и почему собственность тысяч людей оказалась под угрозой, Крым.Реалии рассказал севастопольский независимый журналист Андрей Васильев.

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