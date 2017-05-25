​Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов предложил прекратить права собственности на участки и недвижимость на полуострове, которые были оформлены согласно украинскому законодательству. ​Крым.Реалии разбирались, как отреагировал на такое заявление рынок крымской недвижимости, и что советуют юристы.

«Все документы о праве собственности на недвижимость украинского образца признаются Россией. Менять их без надобности не следует», – так консультировали крымчан юристы в 2014 году. Спустя три года ситуация может кардинально измениться, поскольку крымские чиновники хотят получить возможность пересматривать украинские документы на право собственности.

​С такой инициативой выступил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. Он направил письмо в адрес вице-премьера России Дмитрия Козака, в котором сетует, что у крымских чиновников нет возможности изымать недвижимость и участки, юридический статус которых противоречит российскому законодательству. Аксенов предлагает Козаку инициировать принятие поправок в российский конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию субъектов Республики Крым и города Севастополя», которым предусмотрено признание в правовом поле России документов, выданных на полуострове согласно украинскому законодательству.

Аксенов предложил инициировать внесение в Госдуму отдельного закона, который регулировал бы процесс прекращения прав собственности на участки в Крыму и Севастополе

Аксенов также предложил российскому вице-премьеру инициировать внесение в Госдуму отдельного закона, который регулировал бы процесс прекращения прав собственности на участки в Крыму и Севастополе. В проекте закона, по данным газеты «Коммерсантъ», указывается, что до 1 января 2021 года права на участки и расположенную на них недвижимость могут прекращаться, если земля находится на территории общего пользования (парки, пляжи, объекты культурного наследия, заповедники и так далее), используется не по целевому назначению.

В пресс-службе Аксенова подтвердили Крым.Реалии существование подобного обращения, а российским СМИ уже известно, что письмо передано адресату.

Процесс внесения поправок в конституционный закон может быть достаточно длительным, однако рынок недвижимости, как правило, свою реакцию проявляет незамедлительно.

Севастополь. Эхо генплана

Так, например, в Севастополе российские власти подали сотни исков о лишении права собственности владельцев земельных участков. По мнению чиновников, украинские власти до аннексии Крыма якобы незаконно предоставляли людям землю.

Кроме того, проект нового генерального плана города всколыхнул ряд протестов собственников участков. Члены инициативных групп заявили, что чиновники переводят несколько районов частного сектора Севастополя в зону малоэтажной застройки, что дает возможность сносить частные дома в этих районах без согласия их владельцев. А руководители садоводческих обществ утверждают, что около 80% их земельных участков переводятся в пользование Минобороны России, лесного фонда и земель природоохранного назначения.

Севастопольские риелторы подтверждают: собственники местных участков не на шутку обеспокоены судьбой своих объектов.

Собственники участков волнуются, что на месте их имений будет, чего им ждать, какие перспективы

​«Собственники участков внимательно изучают проект генплана (Севастополя – КР), волнуются о своей собственности, что на месте их имений будет, чего им ждать, какие перспективы. Соответственно, покупатели будут изучать генплан, где им покупать, где нет. Так в любом городе и стране, нас часто спрашивают клиенты, входит ли данный объект в изменения по генплану», – рассказала директор севастопольского агентства недвижимости «Мультидом» Наталья Массальская.

В то же время колебаний в цене на земельные участки риелторы пока не отмечают. Что же касается инициатив Аксенова, в Севастополе реагируют спокойно, доверяя существующему порядку.

«Федеральный закон уже определил, что все эти документы (украинского образца – КР) – вечные. Статья 12 шестого Федерального закона (Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 N 6-ФКЗ – КР). Я не думаю, что Аксенов, может предпринять что-то противозаконное», – говорит Массальская.

Однако риелторы говорят: единственное, на что могут повлиять изменения, – скорость принятия решений о покупке недвижимости в Крыму. Сегодня покупатели и без того дотошно изучают документы на землю, а с принятием каких-либо поправок этот процесс может еще больше затянуться, отмечают эксперты.

Симферополь. Прогноз – застой

Симферопольские специалисты также полагаются на Аксенова, здесь считают: плохого российский глава полуострова не посоветует.

Уверен, что массового пересмотра всех документов не будет, возможны какие-то локальные заминки, задержки, но это явление сойдет на нет за один-два квартала

​«Что касается документов аренды на землю или прав собственности, если они были выданы с нарушением, например, красных линий или санитарных зон, то пересмотреть такие права собственности на землю все же нужно… Уверен, что массового пересмотра всех документов не будет, возможны какие-то локальные заминки, задержки, но это явление сойдет на нет за один-два квартала», – считает специалист по недвижимости из Симферополя Александр.

Риелтор не исключает возможности массового «выброса» участков на продажу, но при этом уверяет – каждый покупатель будет тщательно проверять покупку, что, в свою очередь, может привести к застою рынка.

Скорее всего, это застопорит рынок, потому что там, где раньше проблем не было, теперь придется дополнительно перепроверять

​«Скорее всего, это застопорит рынок, потому что там, где раньше проблем не было, теперь придется дополнительно перепроверять справки, выписки просить, чтобы брали из кадастра. Тут, скорее, рынок пойдет на спад в том плане, что сделка будет затягиваться и принятие решения покупателем будет длиться более долгое время», – отмечает специалист.

С проблемами – в ЕСПЧ

Эксперт Регионального центра прав человека, который поддерживает крымчан в делах при Европейском суде, адвокат Сергей Заец уверен – лишение крымчан собственности противоречит международным обязательствам России. В таком случае он советует обращаться в Европейский суд по правам человека.

Пересмотр вопросов собственности однозначно будет нарушать международные обязательства

​«Пересмотр вопросов собственности (в Крыму – КР) однозначно будет нарушать международные обязательства, в частности статью первую, первого протокола Европейской конвенции (Конвенции о защите прав человека и основных свобод – КР). Вероятность того, что Европейский суд усмотрит здесь нарушение, очень высока, порядка 90 процентов, но только надо набраться сил, упорства и пройти все эти инстанции. И чем больше дел попадет в суд, тем быстрее суд будет заинтересован избавиться от этой массы», – указал Заец.

В пример эксперт приводит иск о защите крымского имущества украинского олигарха Игоря Коломойского в международном арбитражном суде в Гааге, где суд признал себя полномочным рассматривать это дело. России придется отвечать, как именно – выяснит суд, уверен юрист.

Здесь важно, чтобы люди не останавливались и боролись

​«Часто такие шаги предпринимаются с расчетом, что отстаивать свои интересы, судиться решат единицы и не каждый будет платить деньги, не веря в перспективу дела… Но здесь важно, чтобы люди не останавливались и боролись», – отмечает адвокат.

Юрист считает, что за инициативой Сергея Аксенова стоит не только желание крымских властей беспрепятственно распоряжаться землями на полуострове. По словам эксперта, вполне возможно, что крымчан таким образом заставляют под воздействием страха потери имущества избавляться от него, продавая по дешевке. Однако юристы пока не рекомендуют крымчанам делать это. А если все же дойдет до принудительного лишения собственности, советуют жителям полуострова обращаться в Европейский суд по правам человека.