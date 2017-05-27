Крымский.Пармезан | Турист не пройдет, соленая вода и «Каратели» в Севастополе

В эфире программы «Крымский.Пармезан» 27 мая Александр Голубов и Александр Янковский обсуждают главные события уходящей недели в Крыму.



Как власти аннексированного Крыма борются против нашествия туристов, можно ли сейчас пить воду в крымских городах и почему на крымских улицах появились бронированные автомобили для разгона митингов?



Ответы на эти вопросы в нашей программе.

Время эфира: 18:10 – 18:40. Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.