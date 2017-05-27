Прокуратура АРК проводит выездные приемы для крымчан в Геническе

Сотрудники прокуратуры АРК приступили к выездному приему граждан в Геническе. Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщил заместитель прокурора АРК Сергей Попов.

«Чем обусловлена или вызвана необходимость выездных приемов? Для того, что бы эти приемы были как можно ближе к гражданам по месту их проживания. Руководством было принято решение, два раза в месяц сделать выездные приемы для граждан, по вопросам, которые касаются защиты их интересов и прав. Это защита и жилищных прав, и защита права на выбор территории, и другие права, которые предусмотрены действующим законодательством Украины», – уточнил Сергей Попов.

По его словам, выездные приемы будут проводить в Геническе дважды в месяц. Обратится к прокурорам могут жители Крыма, переселенцы, свидетели и потерпевшие депортации крымскотатарского народа в 1944 году.

В декабре 2015 года прокуратура АРК начала расследование в уголовном производстве по факту насильственного переселения в 1944 году крымскотатарского народа и представителей других национальных групп с территории Крымской АССР. Генеральная прокуратура Украины огласила подозрение в деле о геноциде крымскотатарского народа Иосифу Сталину и Лаврентию Берии.