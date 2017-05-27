Часть Севастополя 28 мая закроют для транспорта

Часть Севастополя 28 мая собираются перекрыть для проезда всех транспортных средств. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства города, подконтрольную России.

Перекрытие дорог связано с обеспечением безопасности участников и гостей велосипедного фестиваля «ВелоПобеда-2017».

С 12.00 до 13.30 планируют ограничить движение транспорта по маршруту пр. Нахимова – пл. Лазарева – ул. Большая Морская – пл. Ушакова, по участку пр-та Генерала Острякова от ул. Гоголя до ТЦ "Океан", по ул. Маршала Бирюзова – ул. Николая Музыки – ул. 4-я Бастионная – пл. Ушакова – ул. Ленина.

Ожидается, что фестиваль «ВелоПобеда-2017» пройдет в Севастополе в третий раз. Он проводится в поддержку развития велосипедной инфраструктуры, здорового образа жизни и безопасности на дорогах. Мероприятие пройдет с 10.00 до 14.00. Велопробег начнется в 12.00. В рамках фестиваля, также запланированы шоу профессиональных велоспортсменов, выступление воркаут-команды, мастер-классы и обучение езде на моноцикле.