Лидеры стран «Группы семи» не договорились по проблеме изменения климата

Лидеры стран «Группы семи» не смогли урегулировать разногласия с президентом США Дональдом Трампом об изменениях климата. Об этом сообщает Радіо Свобода.

В финальном коммюнике саммита, продолжавшегося последние два дня в городе Таормина в итальянской Сицилии, лидеры заявили, что Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония подтвердили «твердую приверженность» к реализации Парижского соглашения об изменениях климата.

Однако США «находятся в процессе пересмотра своей политики в сфере изменения климата и Парижского соглашения и, таким образом, не в состоянии присоединиться к консенсусу по этим вопросам», добавляется в заявлении.

В своем Twitter Трамп заявил, что он сформирует окончательное решение о Парижском соглашении на следующей неделе.

Белый дом рассматривает возможность выхода из Парижского соглашения, которое подписали более 190 стран, включая США, с целью ограничить глобальное потепление. Ранее Дональд Трамп призвал отменить ограничения по угольных электростанций и увеличить бурения нефтяных и газовых скважин в национальных парках.