В Севастополе выставлен на аукцион танкер, арестованный за долги

В Севастополе выставлен на аукцион танкер «Анатолий Гаврилов», арестованный в Севастополе из-за долгов перед экипажем. Об этом сообщаются на сайте правительства Севастополя, подконтрольного России.

Торги назначены на 27 июня. Начальная цена танкера – 22 миллиона рублей, шаг аукциона – 221 тысяч, размер задатка – половина от стартовой цены.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 28 мая по 19 июня включительно. Итоги приема заявок планируют подвести 21 июня.

Нефтеналивной танкер «Анатолий Гаврилов», выставленный на продажу, был выпущен в 1993 году, порт регистрации – Калининград.

По информации севастопольского управления федеральной службы судебных приставов России, компания-судовладелец Global Star International LTD длительное время не выплачивала заработную плату 11 членам команды. Общий размер задолженности, по данным приставов, составляет более шести миллионов рублей. Отмечается, что в течение нескольких месяцев моряки судна «Анатолий Гаврилов» не могли получить причитающиеся им денежные средства за выполненную работу. С целью взыскания огромного долга было принято решение об обращении взыскания на находящийся в порту Севастополя корабль.