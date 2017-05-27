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Симферопольские чиновники проверили город на соблюдение санитарных норм

Участники рейда в Симферополе, 27 мая 2017 года

Представителями администрации Симферополя, подконтрольной России, провели рейд по проверке соблюдения правил благоустройства и санитарной очистки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«В ходе рейда Михаил Селезнев (российский замминистра ЖКХ Крыма – КР) обратил внимание руководителей структурных подразделений администрации города на размещение рекламы в неразрешенных действующим законодательством местах, на содержание контейнерных площадок в нормативном виде и необходимость проведения ремонта дорожного полотна на отдельных участках», – говорится в сообщении.

В рейде приняли участие российский вице-мэр Симферополя Кирилл Скороходов, курирующий сферу ЖКХ, руководители структурных подразделений администрации, а также руководство муниципальных предприятий города.

По итогу проверки Скороходов дал руководителям курируемых структурных подразделений и директорам муниципальных унитарных предприятий ряд поручений в сфере благоустройства и обеспечения надлежащего санитарного состояния городского округа.

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