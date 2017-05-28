Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что адекватность действий сотрудников правоохранительных органов при задержании в центре Москвы девятилетнего мальчика, которое вызвало большой общественный резонанс, вызывает вопросы. Об этом сообщила в субботу 28 мая пресс-служба российского детского омбудсмена.

По ее словам, делать однозначные выводы о случившемся преждевременно. При этом, по оценке Кузнецовой, вопросы вызывают как наличие поводов для задержания ребенка, так и адекватность действий сотрудников полиции, о чем свидетельствуют фото и видеоматериалы, а также показания очевидцев.

Вечером 26 мая на Арбате российская полиция задержала девятилетнего ребенок. По данным правоохранителей, мальчик занимался попрошайничеством, в то же время ряд СМИ писал, что ребенок читал прохожим стихи, а его мать находилась неподалеку.