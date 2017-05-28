Адвокат фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Арсена Джеппарова Джемиль Темишев рассказал, что состояние здоровья его подзащитного вновь ухудшается. Джеппарова мучают головные боли, но руководство СИЗО, где находится арестованный, прекратило оказывать заключенному должное медицинское обслуживание.

«В отношении Арсена Джеппарова – у него была критическая ситуация со здоровьем, нам удалось добиться, чтобы начали лечение. Ему прокололи антибиотики, сняли воспаление. Я, казалось бы, успокоился. Думал, что лечение будет продолжаться. К сожалению, на сегодняшний день больше никакого лечения Арсен не получает. Его продолжают мучить головные боли», – рассказал адвокат на встрече общественного объединения «Крымская солидарность».

Темишев также заявил, что на его подзащитного продолжают оказывать давление.

«По неподтвержденной информации его намереваются отправить в карцер за какой-то проступок, о котором я не знаю. В понедельник с утра попытаюсь узнать в СИЗО более точную информацию. Ранее его уже направляли в карцер за, якобы, бороду. Но кто видел Арсена, знают, что как таковой бороды у него нет. Попытки давления на этого парня я объясняю тем, что он молодой и следствие, не имея достаточных доказательств по этому уголовному делу, пытается поломать Арсена», – заявил адвокат.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 20 апреля оставил под стражей фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Арсена Джеппарова.

Фигуранты ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Арсен Джеппаров и Рефат Алимов находятся под стражей после того, как их арестовали в Краснокаменке 18 апреля 2016 года. Первых четверых обвиняемых ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» арестовали 11 февраля 2016 года. Среди них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку, алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».