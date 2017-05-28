Фоторепортаж: «Крымская солидарность» в Старом Крыму

Общественное объединение «Крымская солидарность» 27 мая в Старом Крыму провело четырнадцатое ежемесячное собрание.



9 апреля 2016 года в Севастополе Крымская контактная группа по правам человека впервые организовала встречу всех семей мусульман, арестованных в Крыму, и их адвокатов.



Позже объединение «Крымская солидарность» стало открытым не только для родственников обвиняемых в принадлежности к организации «Хизб ут-Тахрир», но и для семей других политзаключенных Крыма, а также похищенных и пропавших мусульман.