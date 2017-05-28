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Фоторепортаж: «Крымская солидарность» в Старом Крыму

Общественное объединение «Крымская солидарность» 27 мая в Старом Крыму провело четырнадцатое ежемесячное собрание.

9 апреля 2016 года в Севастополе Крымская контактная группа по правам человека впервые организовала встречу всех семей мусульман, арестованных в Крыму, и их адвокатов.

Позже объединение «Крымская солидарность» стало открытым не только для родственников обвиняемых в принадлежности к организации «Хизб ут-Тахрир», но и для семей других политзаключенных Крыма, а также похищенных и пропавших мусульман.

&laquo;На мероприятии в Старом Крыму было много местных активистов, это получилось одно из самых многочисленных по количеству участников наше ежемесячное собрание &laquo;Крымской солидарности&raquo;, &ndash; заявил координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров
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«На мероприятии в Старом Крыму было много местных активистов, это получилось одно из самых многочисленных по количеству участников наше ежемесячное собрание «Крымской солидарности», – заявил координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров

Адвокат Эдем Семедляев
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Адвокат Эдем Семедляев

Слева направо: крымскотатарский активист Нариман Джелял и адвокаты Эдем Семедляев и Джемиль Темишев
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Слева направо: крымскотатарский активист Нариман Джелял и адвокаты Эдем Семедляев и Джемиль Темишев

​Участники собрания решили отныне проводить свои собрания в разных регионах Крыма, чтобы активисты на местах принимали участие в деятельности объединения и лучше узнавали о нем
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​Участники собрания решили отныне проводить свои собрания в разных регионах Крыма, чтобы активисты на местах принимали участие в деятельности объединения и лучше узнавали о нем

В начале встречи на связь с присутствующими вышел адвокат Эмиль Курбединов, находящийся сейчас во Франции.
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В начале встречи на связь с присутствующими вышел адвокат Эмиль Курбединов, находящийся сейчас во Франции.

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