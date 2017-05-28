Заключенный Зейтуллаев прекратил голодовку из-за поста – адвокат

Фигурант «дела Хизб ут-Тахрир» Руслан Зейтуллаев 26 мая прекратил свою вторую голодовку из-за желания держать пост в священный для мусульман месяц Рамадан. Об этом 27 мая на собрании общественного объединения «Крымская солидарность» в Старом Крыму сообщил адвокат Эдем Семедляев.

По информации адвоката, здоровье Руслана Зейтуллаева не пострадало в результате уже выдержанных им двух голодовок.

«Он благодарит всех за поддержку, за то, что многие беспокоятся за его здоровье. Сообщил, что здоровье его более менее нормальное. Две недели назад мы посещали его с Эмилем Курбединовым, общались с ним. Из первой голодовки он нормально вышел, говорит, что вообще никаких проблем не было, а потому решил дальше бороться и объявил почти сразу вторую голодовку, которая продлилась 12-13 дней», – отметил адвокат.

Вторую голодовку Руслан начал через 19 дней после предыдущей.

Впервые за год 17 мая украинские дипломаты смогли посетить Зейтуллаева.

26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в России приговорил фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Руслана Зейтуллаева до 12 лет лишения свободы.

Руслан Зейтуллаев объявил первую голодовку 4 апреля во время заседания в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону на время до вынесения приговора.

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористическом сообществе» и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».