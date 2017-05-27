«Крымская солидарность» провела ежемесячное собрание в Старом Крыму

Общественное объединение «Крымская солидарность» 27 мая в Старом Крыму провело четырнадцатое ежемесячное собрание. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«На мероприятии в Старом Крыму было много местных активистов, это получилось одно из самых многочисленных по количеству участников наше ежемесячное собрание «Крымской солидарности». Помимо активистов «Крымской солидарности», были адвокаты, были общественники и активисты крымскотатарского национального движения», – заявил координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.

В начале встречи на связь с присутствующими вышел адвокат Эмиль Курбединов, находящийся сейчас во Франции.

«Мы поздравили Эмиля с присуждением ему международной премии за его правозащитную деятельность. В свою очередь он поздравил всех с наступлением Рамадана, выразил всем свою признательность за поддержку и активность», – отметил Джеппаров.

​Участники собрания решили отныне проводить свои собрания в разных регионах Крыма, чтобы активисты на местах принимали участие в деятельности объединения и лучше узнавали о нем.

9 апреля 2016 года в Севастополе Крымская контактная группа по правам человека впервые организовала встречу всех семей мусульман, арестованных в Крыму, и их адвокатов. Позже объединение «Крымская солидарность» стало открытым не только для родственников обвиняемых в принадлежности к организации «Хизб ут-Тахрир», но и для семей других политзаключенных Крыма, а также похищенных и пропавших мусульман.