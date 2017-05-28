США: два человека погибли во время антимусульманского инцидента в Портланде

В американском Портланде задержали подозреваемого в убийстве ножом двух мужчин, которые, по сообщениям, заступились за двух женщин, которые выглядели как мусульманки.

По сообщениям, Джереми Кристиана задержали 26 мая и обвинили в двух убийствах и ранении третьего мужчины.

Инцидент произошел, когда, как сообщают, Кристиан начал выкрикивать религиозные и этнические оскорбления в адрес двух женщин в пригородном поезде. По сообщению полиции, одна из женщин была в хиджабе.

Американские СМИ цитируют Диджуану Хадсон, мать одной из девушек. Она рассказывает, что человек начал оскорблять девушек сразу, как увидел. Ее дочь, афро-американка, была с подругой, одетой в хиджаб.

Полиция идентифицировала погибших как 53-летнего Рики Джона Беста и 23-летнего Талиесина Мурддина Намкай Мехе. По информации полиции, Бест скончался на месте, а Мехе – в госпитале.

Это произошло всего за несколько часов перед началом Рамадана, священного для мусульман месяца.

Совет американо-исламских отношений сообщает, что с 2015 по 2016 год количество антимусульманских инцидентов возросло на 50%. Представители совета призывают президента США Дональда Трампа «лично высказаться против роста исламофобии и других форм фанатизма».