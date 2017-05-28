Форум свободной России: аннексия Крыма – позорное пятно российской истории

В заявлении по итогам 3–го Форума свободной России, опубликованном 28 мая, сказано, что «агрессия Кремля против Украины является международным преступлением». Кроме того участники и организаторы события настаивают, что «международно признанная российско-украинская граница должна быть восстановлена».

«Оккупация и аннексия территории Украины, сопровождающиеся массовыми репрессиями против крымских татар и украинцев, унесшие более десяти тысяч жизней, стали позорными пятнами российской истории», – сказано в заявлении.

Участники форума указывают, что «война Кремля против Украины нарушает территориальную целостность Украины», а также ряд международный норм.

И заверяют, что «будущая свободная Россия будет стремиться к установлению добрососедских отношений с Украиной на основе принципов международного права».

В Вильнюсе в пятницу, 26 мая, прошел 3-й Форум свободной России, посвященный актуальным проблемам российской и международной политики, а также сценариям выхода России из политического, экономического и цивилизационного кризиса.

С 2014 году ЕС и США ввели санкции против России за аннексию Крыма и действия Москвы на востоке Украины, где в результате конфликта между поддерживаемыми Россией боевиками и украинскими правительственными войсками, по данным ООН, погибли более 9,9 тысячи человек.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».