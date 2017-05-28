Российский Следком расследует гибель матери и ребенка под колесами КамАЗа

Российский следственный отдел по Ялте 27 мая возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП с автомобилем КамАЗ в районе поселка Массандра, в результате которого погибли женщина с малолетним ребенком. Сообщает «Крыминформ» по информации руководителя пресс-службы крымского главка МВД Ольги Кондрашовой.

«Сейчас назначены и проводятся все необходимые следственные действия, в рамках расследования будет проведен целый комплекс различных экспертиз», – сказала Кондрашова.

По ее данным, дело возбуждено по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет также с ограничениями по занятию должностей.

Предварительная причина ДТП – отказ тормозов у КамАЗа.

27 мая в районе 10 часов дня в поселке Массандра КамАЗ насмерть сбил женщину и двухлетнего ребенка. Еще двое пострадавших – водитель и четырехлетняя девочка были доставлены в Ливадийскую больницу.