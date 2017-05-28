Сообщники манчестерского нападающего до сих пор могут быть на свободе – британское МВД

В МВД Великобритании заявляют, что сообщники Салман Абеди, смертника, который соверщившил нападение в Манчестере, до сих пор могут оставаться на свободе. Но, по информации силовиков, уровень угрозы в стране удалось значительно снизить.

Амбер Радд, британский министр внутренних дел, 28 мая в интервью BBC отметила, что «операция продолжается».

В Великобритании усилены меры безопасности. В ночь на 23 мая произошел взрыв на территории «Манчестер Арены» в одноименном британском городе. Это произошло после концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате взрыва 22 человека погибли, еще 59 были ранены. Среди погибших была 8-летняя девочка, супружеская пара из Польши и по меньшей мере шесть подростков.

Смертника, устроившего взрыв, идентифицировали как 22-летнего уроженца Великобритании, ливийца по происхождению Салмана Абеди.

В этом деле задержали уже 11 человек, среди которых старший брат Абеди. Еще одного брата и его отца задержали в Ливии.

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв.