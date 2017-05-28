В Керчи презентовали конверт в честь 75-летия обороны Аджимушкая

В Керчи 28 мая рамках празднования 75-й годовщины обороны Аджимушкая «Почта Крыма» провела спецгашение маркированного конверта, приуроченного к этой дате.

По информации пресс-службы ведомства, на конверте изображена картина художника Николая Бута «Скорбная минута» из цикла «Аджимушкай. 1942 год».

Как сообщила на своей странице в Facebook глава подконтрольного Кремлю горсовета Керчи Лариса Щербула, за содействие в работе ей подарили первый конверт.

Ранее в Керчи в сквере Памяти, напротив Аджимушкайских каменоломен, торжественно открыли памятник трактору-тягачу ЧТЗ «С-60», известному как «Сталинец».

Оборона Аджимушкайских каменоломней от нацисткой Германии продолжалась с 16 мая по 30 октября 1942 года. Сообщалось, что в боях принимали участие 13 тысяч человек. В октябре Германии удалось захватить катакомбы. Осада продлилась 170 дней.

Предприятие «Почта Крыма» было создано в апреле после аннексии полуострова Россией. Согласно распоряжению премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева, «Крымпочта» должна была работать с «Почтой России» на основании договора о сотрудничестве и использовать инфраструктуру, котораяпринадлежала «Укрпочте»: 553 отделения почтовой связи и 221 единица автотранспорта для перевозки почты.