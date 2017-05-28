Конгресс США отказался выслушать россиянина Дерипаска в обмен на иммунитет

Конгресс США отказался от предложения российского миллиардера Олега Дерипаска предоставить – в обмен на иммунитет – свидетельство на слушаниях относительно возможного вмешательства России в выборы американского президента в 2016 году. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванных сотрудников Конгресса.

В середине 2000-х годов Дерипаска имел деловые связи с Полом Манафортом, который позже руководил избирательной кампанией Дональда Трампа.

Дерипаска, которого называют «русским алюминиевым королем», входит в ближний круг президента России Владимира Путина. В течение длительного времени он не мог получить бизнес-визу на въезд в США, где его подозревают в связях с организованной преступностью. Однако в 2011-2014 годах он неоднократно посещал Америку по полученной с помощью Кремля дипломатической визе.

В марте этого года Associated Press опубликовало данные своего расследования о том, что 10 лет назад Манафорт тайно работал на Дерипаска, продвигая интересы правительства России. 15 мая Дерипаска подал на AP иск в федеральный суд Вашингтона, обвинив агентство в клевете. Манафорт, со своей стороны, подтвердил AP факт сотрудничества с Дерипаска, но подчеркнул, что речь шла о бизнес-проекты, а не о политике.

Пол Манафорт ушел с поста председателя кампании Трампа в августе 2016 года. Это произошло после обвинений в том, что во время работы советником президента Украины Виктора Януковича с 2007 по 2012 год Манафорт получал крупные суммы наличными со счетов украинской Партии регионов.