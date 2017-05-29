В эфире Радио Крым.Реалии обсуждают инициативу российских властей Крыма отменить право собственности на земельные участки, оформленные по украинскому законодательству, итоги саммита «Группы семи» (G7) и новую книгу украинской журналистки Натальи Влащенко о действиях украинского руководства во время аннексии Крыма.

Гости эфира – крымский юрист по земельным вопросам Алим Мамбетов, российский политический обозреватель Иван Преображенский, аналитик Института мировой политики Николай Белесков и украинские журналистки Наталья Влащенко и Оксана Коваленко. Ведущий – Павел Казарин. Начало программы в 8.30.

С 7.00 до 8.30 в эфире Радио Крым.Реалии – программа Радіо Свобода «Ранкова Свобода» c Юрием Матвийчуком.

Радио Крым.Реалии выходит по будням с 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии с 7:00 до 10:00. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.