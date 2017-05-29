В Ялте проводятся работы по демонтажу «незаконных объектов». На минувшей неделе демонтировали ограничители дорожного движения по улице Васильева, а также железнаую конструкцию в районе корпуса 3 по улице Суворовская, 13. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города.

Как отметил подконтрольный Кремлю заместитель начальника отдела муниципального контроля по благоустройству Роман Шевцов, по улице Васильева будет демонтировано порядка 40 ограничителей, а за их «незаконную установку предусматривается административная ответственность».

«Подобные конструкции блокируют подъезд к дому специального автотранспорта – машин скорой помощи или пожарно-спасательного автомобиля. И в случае возникновения чрезвычайной ситуации, есть риск того, что не будет оказана своевременная помощь», – пояснил Роман Шевцов.

Как сообщили в пресс-службе, по улице Суворовской, 13 была выявлена «незаконная металлическая конструкция», расположенная на территории детской площадки.

Российский заместитель генерального директора МУП «Объединенная управляющая компания» Александр Гребенюк пообебащл, что после демонтажа на площадке установят специальное покрытие и проведут работы по «приведению места для детей в порядок».