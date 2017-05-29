Более трех миллиардов рублей (около 50 миллионов долларов) выделили на предоставление жилищных субсидий военнослужащим в Крыму и Севастополе в 2017 году. Об этом сообщил начальник департамента жилищного обеспечения Минобороны России Сергей Пирогов.

«На 2017 год для предоставления жилищных субсидий военнослужащим, проходящим военную службу на территории Крыма и Севастополя, выделены лимиты бюджетных обязательств в объеме 3,29 миллиарда рублей, что позволит обеспечить порядка 500 военнослужащих», – отметил Пирогов.

Ранее в Минобороны России сообщали, что за год, с марта 2016 года по март 2017 года, военнослужащие Черноморского флота России, проходящие службу в Севастополе и Крыму, приобрели более 300 квартир на территории аннексированного полуострова по программе накопительной ипотечной системы (НИС). На постоянное жилье для российских военнослужащих в аннексированном Крыму и Севастополе с 2014 по 2017 год Минобороны России выделило более 9 млрд рублей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова.