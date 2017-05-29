Умеров: нужно восстановить границу с Россией, установленную при развале СССР

Один из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умеров считает, что для возвращения Крыма под контроль Украины нужно восстановить границы с Россией, установленные при развале СССР. Об этом Умеров написал 29 мая на своей странице в Фейсбуке.

«31 мая в Симферопольском райсуде в 11.00 начнется судебный процесс по моему уголовному делу. Я не признаю референдум 2014 года и последующее присоединение. Поддерживаю резолюцию Генассамблеи ООН, в которой Крым считается временно оккупированной территорией, а Россия признана страной-агрессором по отношению к Украине. Считаю, что сейчас единственный приемлемый вариант решения проблемы – восстановить границы между Украиной и Россией, установленные при развале СССР в 1991 году», – написал Умеров.

12 мая 2016 года экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила, что следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме.

Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Председатель Меджлиса Рефат Чубаров считает преследование Ильми Умерова частью кампании гонений и притеснения крымскотатарского народа в аннексированном Россией Крыму.

Согласно сведениям, представленным на официальном сайте подконтрольного Кремлю Симферопольского районного суда, уголовное дело в отношении Ильми Умерова по ст. 280.1 Уголовного кодекса России, два дня назад было передано для изучения судье Андрею Кулишову.

По информации, размещенной на сайте «Миротворец», Андрей Кулишов разыскивается правоохранительными органами Украины за нарушение присяги судьи и подозревается по ст. 111 УК Украины («государственная измена»).

При этом в списке уволенных крымских судей Высшим советом правосудия Украины, судья Андрей Кулишов не значится.