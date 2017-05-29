В Кыргызстане 15 октября намерены провести президентские выборы

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что 15 октября в стране проведут президентские выборы. Атамбаев сделал это заявление в Бишкеке 29 мая на церемонии, посвященной 25-летию кыргызской армии, сообщает Радіо Свобода.

Атамбаеву, который был избран президентом в 2011 году, согласно Конституции, запрещено баллотироваться на второй президентский срок подряд.

В декабре прошлого года он инициировал референдум, что усилило власть премьера за счет полномочий президента.

Оппозиционеры подозревают, что референдум был попыткой Атамбаева увеличить свои шансы на сохранение власти после ухода с поста президента.