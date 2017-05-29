СБУ проводит обыски в офисах компании «Яндекс»

Служба безопасности Украины проводит обыски в офисах дочерней структуры российской компании «Яндекс» в Киеве и Одессе. Об этом 29 мая сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская на своей странице в Фейсбуке.

«Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого по статье 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена)», – написала Гитлянская.

В компании «Яндекс» эти следственные действия не комментируют.

15 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое предусматривает применение новых санкций против российских физических и юридических лиц. В списке 468 юридических лиц – в частности сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсов.

Это решение вызвало противоречивую реакцию. В частности, международная правозащитная организация Human Rights Watch считает, что следует отменить запрет, а также принять меры по защите свободы слова и информации в Украине. Зато в НАТО согласились с позицией Киева, что блокирование российских интернет-ресурсов в Украине является вопросом безопасности, а не свободы слова.