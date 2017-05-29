Литва призвала Россию прекратить нарушать права крымчан

Литва продолжает оказывать поддержку жителям аннексированного Россией Крыма и призывает Российскую Федерацию прекратить нарушать права человека на полуострове. Об этом 29 мая в Твиттере заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус, комментируя прохождение в Вильнюсе международной конференции «Крымские татары через три года после оккупации Крыма: нынешняя ситуация и дальнейшая стратегия для международного сообщества».

«Литва продолжает оказывать твердую поддержку угнетенным людям в оккупированном Крыму. Мы снова призываем Россию прекратить нарушать их права», – говорится в сообщении.

О начале работы конференции в Вильнюсе 29 мая сообщил журналист Юрий Луканов.

Он отметил, что на конференции намерены «обсудить различные аспекты оккупации Крыма: нарушение международного права во время аннексии, ситуацию с правами человека в Крыму, нарушение имущественных прав на полуострове».

28 мая в конференции приняли участие народный депутат Украины Рефат Чубаров, лидер общественного движения «Сила права» Андрей Сенченко, посол Украины в Литве Владимир Яценковский с женой Роксоланой, посол Литвы в Украине Мариус Януконис, а также члены Меджлиса крымскотатарского народа.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».