Путин и Макрон проводят встречу в Версале

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон проводят переговоры в Версале под Парижем. Эта первая встреча двух лидеров после победы Макрона на выборах. Об этом 29 мая сообщает Радіо Свобода.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что главными темами переговоров будут «борьба с терроризмом» и двусторонние отношения. Макрон ранее заявил, что будет вести с Путиным «требовательный диалог, который не предполагает уступок» в вопросах действий Москвы в Украине и Сирии.

26 мая родственники украинских политзаключенных в России, правозащитники и активисты написали открытое обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом потребовать от президента России Владимира Путина освободить политузников, а также усилить санкции против России «за преследование, незаконное содержание под стражей и пытки инакомыслящих на оккупированных территориях».

Песков перед встречей президентов сказал, что Путин готов дать «исчерпывающий ответ» Макрону об украинских политических заключенных.