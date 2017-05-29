Крымским татарам предложили учредить представительства в столицах стран мира

Посол Литвы в Украине Мариус Януконис предложил учредить символические представительства крымских татар в мировых столицах: Вашингтоне, Берлине и других. Об этом он сказал 29 мая, выступая на международной конференции «Крымские татары после трех лет оккупации», которая проходит в Сейме Литвы, сообщил Крым.Реалии участник конференции, журналист Юрий Луканов.

Бывший посол Литвы в США Зигмантас Павильонис на конференции поддержал это предложение, но отметил, что «это должны быть информационные центры, которые будут рассказывать о ситуации крымских татар в Крыму».

По его словам, 7 ноября в США должны пройти мероприятия, посвященные жертвам коммунизма. Он назвал крымских татар «жертвами коммунизма» и отметил, что они «должны воспользоваться таким шансом и провести там презентацию».

В понедельник министр иностранных дел Литвы Линас Линкевичус на международной конференции «Крымские татары через три года после оккупации Крыма: нынешняя ситуация и дальнейшая стратегия для международного сообщества» в Вильнюсе отметил, что Литва продолжает оказывать поддержку жителям аннексированного Россией Крыма и призывает Российскую Федерацию прекратить нарушать права человека на полуострове.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».