В Совфеде России отрицают размещение в Крыму ядерного оружия

В Совете Федерации России отрицают размещение ядерного оружия в аннексированном Крыму, сообщают 29 мая российские СМИ.

Как заявил первый заместитель главы Комитета российского Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, Россия «не собирается размещать ядерное оружие в Крыму», сообщает ТАСС.

По его словам, заявление спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия о размещении Россией в Крыму ядерного оружия ставит перед собой цель «демонизации» этой страны.

«У нас нет ни стратегических, ни тактических причин размещать в Крыму ядерное оружие. Более того, это выходит за рамки элементарного здравого смысла: Крым – всероссийская здравница, и вопрос размещения там ядерного оружия не обсуждается ни на каком уровне», – сказал Клинцевич.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил 29 мая в Тбилиси, где он принимает участие в трехсторонней встрече в рамках заседания Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО, что наращивание российского вооружения в аннексированном Крыму угрожает безопасности не только региона, но и всего мира.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».