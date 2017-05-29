Вдоль строящейся трассы «Таврида» в аннексированном Крыму планируют установить 20 автозаправочных станций и создать 6 многофункциональных зон (МФЗ) дорожного сервиса. Об этом 29 мая заявил подконтрольный Кремлю первый замминистра транспорта полуострова Сергей Семенов, сообщает пресс-служба российского Минтранса Крыма.

По словам Семенова, «в планах строительство 20 автозаправочных станций и 6 многофункциональных зон (МФЗ) дорожного сервиса на участке трассы «Таврида», который пройдет по территории Республики Крым. Еще 2 МФЗ планируется построить на автодороге Симферополь – Евпатория – Мирный. МФЗ будут включать в себя АЗС, пункты питания, мотели, стоянки для большегрузного транспорта».

Ранее сообщалось, что в Керчи российские археологи 23 мая раскопали древний курган, который оказался на пути трассы «Таврида».



12 мая в Крыму сообщили о начале строительства автомобильной дороги «Таврида».

Ранее в подконтрольном России Минимущества Крыма заявляли, что сроки изъятия земельных участков для строительства автомобильной дороги «Таврида» будут сокращены до 2-3 месяцев с целью скорейшего транспортного сообщения.

Изначально ориентировочная стоимость трассы «Таврида» составляла 43 миллиарда рублей (около 20 миллиардов гривен – КР). Затем проект подорожал сначала до 85 миллиардов (около 39 миллиардов гривен – КР), а позже – до 139 миллиардов рублей (около 63 миллиардов гривен – КР). Сдать в эксплуатацию трассу «Таврида» планировали в 2018 году, однако начальник подконтрольной России службы автомобильных дорог Крыма Александр Мохна сообщил о сдвиге сроков строительства на два года.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев ранее признал, что средства на строительство автострады «Таврида» правительство России нашло «не без труда».