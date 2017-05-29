На ферме владельца зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» в Крыму Олега Зубкова четвертый день российская ветеринарная служба полуострова продолжает уничтожать убитых ранее свиней. Как сообщил в комментарии Крым.Реалии бизнесмен, уже уничтожили 400 голов, которые, по словам представителей ветслужбы, больны африканской чумой свиней.

«Эти животные были совершенно здоровы, у нас не было ни одного случая заболевания ни до карантина, ни после. Мне жаль, что Ялтинский городской суд даже не попытался назначить независимую экспертизу, исследования лабораторные, чтобы установить, что никакой чумы нет. Есть десять способов, как можно было сохранить поголовье. Лично Иванов (глава подконтрольного Кремлю госкомитета ветеринарии Крыма – КР) принимал участие в умерщвлении животных. Сегодня они уже заканчивают работу, сжигают трупы, которые разложились», – рассказал Зубков.

Он также добавил, что 26 мая в сафари-парке «Тайган» проверка ветслужбы изъяла мясо кур, которое было необходимо для корма животных. По словам Зубкова, арестовали мясо из-за того, что на «каждой курице не было какого-то штампика».

«Сегодня уже нужно решать проблемы кормления хищников, проблемы снабжения мясом. В Крыму мяса практически негде покупать. Только искать на материке (соседняя Россия – КР), что крайне дорого», – отметил Зубков.

В открытых источниках комментарии главы Госкомитета ветеринарии Крыма Иванова отсутствуют. На сайте российского правительства Крыма нет информации о уничтожении свиней на ферме Зубкова.

Ранее, 26 мая, представители подконтрольного Кремлю госкомитета ветеринарии Крыма вместе с его главой Валерием Ивановым приехали на ферму владельца зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олега Зубкова, чтобы уничтожить все поголовье свиней, которое, по их словам, заражено африканской чумой.

В 2016 году официальный представитель российской службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Юлия Мелано заявила, что в Крыму фиктивная вакцинация животных привела к вспышке опасных заболеваний. По ее словам, учреждения в Крыму, которые приняли на себя исполнение функций Россельхознадзора, проявили некомпетентность. Это привело к ухудшению эпизоотической ситуации в Крыму, в том числе с африканской чумой свиней и болезни Ньюкасла.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. В период блэкаута в ялтинском зоопарке «Сказка» умерли тигрята белой тигрицы Тигрюли, подаренной Олегу Зубкову Юлией Тимошенко. Власти тогда заявили, что животные погибли в результате ненадлежащего содержания. Предприниматель убежден, что тигрята стали жертвой инфекции в результате ослабления иммунитета от переохлаждения в отсутствии электроэнергии.

В 2016 году Олег Зубков посетил более 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.