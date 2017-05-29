СБУ: «Яндекс» передавал российским спецслужбам персональные данные украинцев

В Службе безопасности Украины заявляют, что обыски в «Яндексе» 29 мая провели в связи с тем, что менеджмент компании незаконно собирал и передавал в Россию персональные данные украинских граждан.

Как сообщают в пресс-службе украинского ведомства, речь идет о личных данных, сфере деятельности, образе жизни, месте проживания, работе, досуге, источниках доходов, адресах электронной почты и аккаунтов в социальных сетях.

По данным СБУ, среди граждан, информацию о которых передавали в Россию, есть сотрудники правоохранительных и специальных органов, военнослужащие Вооруженных сил Украины, других подразделений, участвующих в антитеррористической операции на востоке Украины, работники органов государственной власти и управления.

«Информацию передавали специальным службам Российской Федерации для планирования, организации и проведения разведывательных, диверсионных, информационно-подрывных операций в нашей стране», – отмечают в ведомстве.

Пока эти обвинения в компании «Яндекс» не комментировали.

Ранее 29 мая в Службе безопасности Украины сообщили о проведении обысков в офисах дочерней структуры российской компании «Яндекс» в Киеве и Одессе. В ведомстве сообщили, что следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого по статье 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена). В «Яндексе» подтвердили проведение обысков в офисах компании, но указали, что причины сотрудникам неизвестны.

Президент Украины Петр Порошенко 15 мая своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее применение новых санкций против российских физических и юридических лиц. В списке 468 юридических лиц – в частности сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники». Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам. В Совете национальной безопасности и обороны Украины тогда также заявили, что через российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» ведется информационная агрессия против Украины.