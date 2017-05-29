Мировое сообщество должно поддержать широкую кампанию по разблокированию средств массовой информации в аннексированном Крыму, которые были заблокированы российскими властями. Об этом журналист Юрий Луканов заявил на международной конференции «Крымские татары через три года после оккупации» в Вильнюсе 29 мая, представляя доклад о ситуации со свободой слова на аннексированном полуострове, сообщает Центр информации о правах человека.

«Борьба со свободой слова в Крыму имеет комплексный характер, применяются различные методы – от отказа в регистрации нелояльных СМИ до арестов и обвинений в экстремизме или призывах к нарушению территориальной целостности России», – отметил Луканов.

Он напомнил, что после аннексии Крыма часть местных СМИ и журналистов были вынуждены переехать на территорию материковой Украины. По его словам, количество крымскотатарских СМИ сейчас на полуострове также значительно уменьшилось, российские власти позволяют работать только лояльным журналистам.

В Вильнюсе 28 мая началась международная конференция «Крымские татары через три года после оккупации Крыма: нынешняя ситуация и дальнейшая стратегия для международного сообщества».

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».