Радио Крым.Реалии: Почему банки уходят из Крыма, а россияне не богатеют?

В эфире Радио Крым.Реалии обсуждают уход банков и других финансовых учреждений с аннексированного полуострова, уровень жизни россиян и книгу украинского историка Тараса Чухлиба о политических связях Гетьманщины и Крымского ханства.

Гости эфира – главный финансовый аналитик РА «Эксперт Рейтинг» Виталий Шапран, российский экономический эксперт Владимир Рожанковский, старший научный сотрудник лаборатории исследований социального развития Российской академии народного хозяйства и государственной службы Дмитрий Логинов, российский политолог Игорь Эйдман, доктор исторических наук Тарас Чухлиб и крымский историк Сергей Громенко. Ведущий – Александр Янковский.

С 7.00 до 8.30 в эфире Радио Крым.Реалии – программа Радіо Свобода «Ранкова Свобода» c Юрием Матвийчуком.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии с 7:00 до 10:00. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.