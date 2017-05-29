«Яндекс» отрицает обвинения СБУ в передаче данных России

Компания «Яндекс» отрицает обвинения Службы безопасности Украины в том, что менеджмент компании незаконно собирал и передавал в Россию персональные данные украинских граждан.

«Ни у сотрудников «Яндекс.Украина», ни у руководства украинского подразделения не было доступа к персональным данным пользователей «Яндекса». Защита персональных данных наших пользователей во всех странах, где мы предоставляем сервисы, является наивысшим приоритетом. В частности для обеспечения этого, данные о пользователях обезличены и анонимны», – говорится в заявлении пресс-службе компании.

«Существуют строгие законные процедуры, по которым правоохранительные органы могут обратиться в компанию с требованием раскрыть те или иные данные – но на это должно быть соответствующее решение суда, и сама компания должна счесть его обоснованным. Никакой передачи данных, в которой обвиняют «Яндекс», не было», – добавили в «Яндексе».

В компании заявили, что ведут консультации с юристами поповоду ситуации.

В Службе безопасности Украину 29 мая заявили, что обыски в «Яндексе» провели в связи с тем, что менеджмент компании незаконно собирал и передавал в Россию персональные данные украинских граждан.

Ранее 29 мая в Службе безопасности Украины сообщили о проведении обысков в офисах дочерней структуры российской компании «Яндекс» в Киеве и Одессе. В ведомстве сообщили, что следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого по статье 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена). В «Яндексе» подтвердили проведение обысков в офисах компании, но указали, что причины сотрудникам неизвестны.

Президент Украины Петр Порошенко 15 мая своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее применение новых санкций против российских физических и юридических лиц. В списке 468 юридических лиц – в частности сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники». Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам. В Совете национальной безопасности и обороны Украины тогда также заявили, что через российские соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» ведется информационная агрессия против Украины.







