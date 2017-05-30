МИД Австралии сообщил о назначении нового посла в Украине

В Министерстве иностранных дел Австралии сообщили о назначении нового посла в Украине. Как говорится на странице в Твиттере руководительницы внешнеполитического ведомства Джули Бишоп, представлять Канберру в Украине будет Мелисса О'Рурк.

«Мелисса О'Рурк – следующий посол в Украине – партнеры в борьбе с терроризмом, правосудие для жертв МН17», – написала Бишоп в соцсети.

Мелисса О'Рурк сменит на посту действующего посла Австралии в Украине Дагласа Траппетта. Ожидается, что непосредственно к исполнению своих обязанностей в Киеве дипломат приступит в сентябре.

С профессиональной биографии О'Рурк известно, что она работала в представительствах Австралии в Брюсселе, Бангкоке, была также советником-посланником посольства Австралии в Москве.

Посольство Австралии в Украине открыли в начале 2015 года. До этого Австралия действовала в Киеве через польское посольство.