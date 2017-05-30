В Ялте полицейские задержали распространителя синтетических наркотиков

В Ялте полицейские задержали подозреваемого в незаконном сбыте синтетических наркотиков. Об этом «Крыминформу» 30 мая сообщили в управлении МВД России по Ялте.

«Сотрудники отдела уголовного розыска провели ряд мероприятий, направленных на борьбу с наркопреступлениями на территории обслуживания, в результате которых на одной из улиц города их внимание привлек 18-летний гражданин», – рассказали в МВД.

По их информации, у молодого человека был обнаружен и изъят полимерный пакет с девятью свертками, содержащими порошкообразное вещество, которое после экспертизы оказалось синтетическим наркотиком «солью».

Подозреваемый признался, что наркотик предназначался для осуществления «закладок» на территории Ялты с целью дальнейшего сбыта. Задержанного заключили под стражу и возбудили против него уголовное дело.

В подконтрольной Кремлю администрации Симферополя замечают распространение надписей с рекламой наркотиков на зданиях города. В ведомстве обязали собственников домов бороться с распространением информации.

В апреле сотрудники МВД России потратили два дня, чтобы закрасить рекламу наркотиков в Симферополе.

В соседней России предусмотрена возможность для граждан и юридических лиц обратиться в Роскомнадзор в случае обнаружения интернет-ресурсов, располагающих запрещенным контентом.

Санкцией статьи 6.13 КоАП РФ, за пропаганду либо незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления.