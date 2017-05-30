В Севастополе на пост председателя избирательной комиссии предложили кандидатуру Александра Петухова, который ранее был заместителем главы аппарата ЦИК России. Об этом 30 мая сообщает российский «Интерфакс».

По информации, соответствующее постановление было принято 29 мая на заседании Центризбиркома.

Кандидатура Петухова будет предложена губернатору региона для назначения членом Севастопольской городской избирательной комиссии. Если губернатор поддержит кандидатуру, выдвинутую ЦИК, Петухов впоследствии станет председателем горизбиркома.

Накануне сообщалось, что глава избирательной комиссии Севастополя Валерий Медведев подал в отставку. Медведев пояснил, что он покинул свой пост из-за того, что ему предложили идти работать в подконтрольное Кремлю правительство Севастополя.

Сообщалось, что Медведев возглавил избирком Севастополя в 2014 году, после аннексии Крыма Россией. Полномочия этого состава комиссии истекают в мае 2019 года.

В Севастополе осенью 2017 года в российский единый день голосования планируются выборы губернатора города.

В связи с этим 20 мая в городе на два дня стартовал альтернативный «народный опрос» по кандидатуре губернатора Севастополя.

Организаторы не смогли пояснить, как конкретно они будут использовать результаты опроса. Скорее всего, по их мнению, это будет дополнительный аргумент против кандидатуры от «Единой России» на предстоящих «губернаторских выборах».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».