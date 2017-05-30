В Симферополе сотрудник российского ГИБДД задержал подозреваемого в похищении автомобиля. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба управления МВД России по Крыму.

«В столичный отдел полиции поступило заявление от 40-летнего мужчины о том, что неизвестный неправомерно завладел его автомобилем. Со слов потерпевшего, он оставил машину с целью осуществления небольшого ремонта на одной из городских СТО. Вернувшись через на несколько дней, гражданин транспортное средство на месте не обнаружил», – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Перед этим сообщалось, что в Ялте полицейские задержали подозреваемого в незаконном сбыте синтетических наркотиков.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».