Россия: число жертв урагана в Москве и в окрестностях возросло до 14

Число жертв урагана в Москве и на окрестностях за прошедшие сутки возросло до 14-ти. По данным российских властей, из-за урагана погибли 11 человек в российской столице и еще трое в Московской области.

Стихия в районе Москвы бурлила накануне около 4 часов, вырывая с корнем деревья, разрушая линии электропередач и крыши. Специального предупреждения о масштабах непогоды жители Москвы не получали.

По данным медиков, 168 человек обратились в больницы из-за травм, среди 108 раненых, которые остаются госпитализированными, 22 – дети. Восемь человек находятся в критическом состоянии.

Ранее российские энергетики заявляли, что из-за урагана более 7000 человек остались без электричества.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за порывистого ветра силой 110 километров в час было повалено более 3500 деревьев.