Адвокат режиссера Учителя написал спикеру Госдумы России жалобу на Поклонскую

Константин Добрынин, адвокат режиссера Алексея Учителя, обратился к председателю Госдумы России Вячеславу Володину с просьбой оценить деятельность экс-прокурора аннексированного Крыма, а ныне – депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая инициирует проверки правоохранительными органами готовящегося к выходу фильма «Матильда». Об этом сообщает «РИА Крым».

«Обращаюсь лично к Вам с просьбой организовать проведение проверки в отношении действий депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Поклонской Н. В., в которых, возможно, усматриваются нарушения правил депутатской этики», – говорится в обращении к Володину.

По словам Добрынина, ранее он направлял запрос в комиссию Госдумы России по этике, «обращение было направлено заказным письмом и вручено сотруднику по доверенности, на уведомлении о вручении проставлен штамп: «сдано в отдел прохождения документов». Однако впоследствии, указал адвокат, ответственные члены думской комиссии заявили в СМИ, что не получали жалобу.

Ранее, 25 мая, адвокат Константин Добрынин сообщил, что полиция по жалобе Поклонской начала проверку кинокомпании Учителя на налоговые преступления. Адвокат рассказал, что думская комиссия по этике уже месяц рассматривает жалобу Учителя на действия Поклонской. Сам режиссер призвал Госдуму вмешаться в ситуацию. По его словам, кинокомпания недавно прошла проверку государственного казначейства, которую тоже инициировала Поклонская.

После многократных жалоб Поклонской в Генпрокуратуру на еще не вышедший фильм Учителя «Матильда» о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, режиссер попросил комитет по этике Госдумы России проверить нарушения ею правил депутатской этики. В Госдуме при этом заявили, что Генпрокуратура отказалась проверять фильм по запросу Поклонской.

До избрания в российскую Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Одной из первых ее инициатив в новой должности стало требование проверить фильм «Матильда» о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. По мнению депутата, фильм оскорбляет религиозные чувства.

В фильме, премьера которого запланирована на октябрь этого года, показываются отношения Николай II с балериной Матильдой Кшесинской, когда он еще был холостым принцем. Поклонская также заявляет, что режиссер ложно обрисовал Россию, как страну «пьяниц и блудниц».