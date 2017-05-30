Свидетель по «делу Чийгоза»: колонна из Севастополя пыталась выдавить проукраинских митингующих

Во вторник, 30 мая, на заседании подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма по «делу Чийгоза» свидетель защиты рассказал, что прибывшая колонна из Севастополя пыталась выдавить проукраинских митингующих. Об этом в перерыве между заседаниями сообщил адвокат Николай Полозов.

По словам Полозова, свидетель, присутствующий на митинге, увидел около 12:00 прибывшую колонну пророссийских митингующих из Севастополя.

«По их крикам он понял, что это колонна из Севастополя. После их прибытия пророссийские митингующие начали вести себя агрессивно. Они начали продавливать цепочку сотрудников милиции, приближаясь в плотную к проукраинскому митингу. В последствии пытались выдавить проукраинских митингующих с территории внутреннего двора. Возникла давка», – сказал Полозов.

Адвокат добавил, что свидетель не видел никаких противоправных действий со стороны Ахтема Чийгоза.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.