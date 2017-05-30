Полозов: суд по «делу Чийгоза» не намерен рассматривать побои проукраинских митингующих

Адвокат Ахтема Чийгоза Николай Полозов считает, что подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма не намерен рассматривать обстоятельства, при которых пострадали проукраинские митингующие 26 февраля 2014 года у здания Верховной Рады Крыма.

Как сообщил Полозов 30 мая в перерыве между заседаниями, первый допрашиваемый свидетель защиты рассказал, что он пострадал во время митинга, однако российский суд попытался снять уточняющий вопрос Ахтема Чийгоза, «по вине чьих лиц пострадал свидетель и почему его не признали потерпевшим».

«В суде возникла ожесточенная дискуссия между судом и защитой. Свидетель посчитал, что именно действия пророссийских митингующих повлияли на то, что он испытал физическую боль. По всему было видно, что судьи не намерены рассматривать обстоятельства, при которых физическую боль испытывали участники проукраинского митинга. Только те обстоятельства, при которых физическую боль испытывали пророссийские участники мероприятия», – считает Полозов.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.