В Крыму задержан директор института «Магарач» – Аксенов

В аннексированном Крыму по подозрению в получении взятки задержан директор института «Магарач» Анатолий Авидзба. Об этом 30 мая сказал подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов в ходе выездного заседания российского правительства Крыма в Судаке, сообщает «РИА Крым».

«Вчера (29 мая – КР) задержан с поличным на взятке господин Авидзба, новоиспеченный академик института «Магарач». Хотел получить 40 тысяч долларов за использование очистных сооружений. Спасибо нашим коллегам из МВД, Следственного комитета, ФСБ, прокуратуры, которые продолжают проводить эту работу», – отметил Аксенов.

Российский глава Крыма добавил, что в институте «Магарач» работают хорошие специалисты, однако с руководителем им «не повезло».

Ранее подконтрольный Кремлю парламент Крыма ликвидировал «Национальный научно-исследовательский институт винограда и вина «Магарач» и передал в собственность России его имущество. Соответствующие распоряжения были приняты 7 февраля, на выездном заседании крымского правительства в Белогорске.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».